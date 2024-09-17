انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق حظيرة مواشي بالشرقية (صور)

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب نشوب حريق داخل حظيرة لتربية المواشي بمركز منيا القمح بـمحافظة الشرقية، مما أسفر عن نفوق 9 رؤوس ماشية وإصابة شخصين بإصابات طفيفة.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالشرقية، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة لتربية المواشي بناحية كرديدة بمركز منيا القمح.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما فيما نتج عن الحريق نفوق 9 رؤوس ماشية وإصابة فتاة وشخص آخر بإصابات طفيفة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق بحظيرة مواشي في منيا القمح، فيتو

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

حريق حظيرة مواشي في منيا القمح، فيتو

إجراءات الوقاية من الحرائق

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائى فى المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه؛ ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق، وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.