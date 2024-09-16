كان بيطفي الحريق، تفاصيل وفاة مسن مختنقا داخل شونة قش أرز بالشرقية

شهد مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مصرع مسن إثر تعرضه لحالة اختناق أثناء محاولته إطفاء حريق نشب بشونة قش أرز بقرية بني منصور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ بنشوب حريق بشونة قش أرز بقرية بني منصور التابعة لمركز أولاد صقر.

بانتقال قوة أمنية إلي مكان الحريق مدعومة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبا لوجود طارىء جري السيطرة عليه وإخماده ونتج عن الحريق وفاة شخص يدعي 'عبدالله.ع.ع"، فى العقد السادس ومقيم عزبة سمعان اولاد صقر وإصابة شاب في منتصف العقد الرابع بحالة اختناق أثناء محاولتهما اطفائه.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثة الضحية بعد عرض الجثمان على الطب الشرعي وتسليمه لذويه، فيما كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.

دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

إجراءات الوقاية من الحرائق

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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