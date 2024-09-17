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أخبار مصر

وزير الآثار: نستهدف الوصول لـ 15.2 مليون سائح العام الجاري

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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 أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن منطقة الساحل الشمالي يجب أن تخصص غالبيتها العظمى بطريقة معينة للسائحين ذوي الإنفاق العالي، وهي فئات تعمل السياحة المصرية على استقطابها مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي استطاعت استقطاب 104 جنسيات مختلفة.
 

خطة مضاعفة الغرف الفندقية الجديدة 

 استبعد وزير السياحة والآثار اكتمال خطة مضاعفة الغرف الفندقية خلال 5 سنوات المقبلة، والتي تنتهي في عام 2028 بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تحدث في العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
 

 

موعد الوصول إلى حلم 30 مليون سائح 

 وتوقع وزير السياحة والآثار الوصول إلى حلم تحقيق 30 مليون سائح بحلول 2031، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 15.2 مليون سائح خلال العام الحالي.

 

 

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