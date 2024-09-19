شعبة العصائر باتحاد الصناعات تناقش تحديات القطاع

عقدت شعبة العصائر والمشروبات والمياه بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماع الشعبة اليوم الخميس، بمبنى اتحاد الصناعات وتم مناقشة عدد من المحاور التى تضمنت التحديات الحالية التي تواجه أعضاء الشعبة، والتحديثات الأخيرة للمواصفة العامة لعصائر ونكتار الفاكهة رقم 7650، والتحديثات الأخيرة للمواصفة العامة لبيانات بطاقات الأغذية المعبأة مسبقًا رقم 1546.

كما يناقش الاجتماع، تعديلات قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الأغذية، والقرارين 446، 447 لسنة 2024 بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للمنتجات الغذائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المذكورة.

حسن الخطيب: 7500 منشأة تعمل بقطاع الصناعات الغذائية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي ١٤% من الصادرات المصرية.

حسن الخطيب: تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية

وأوضح «الخطيب» أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.