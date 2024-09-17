المشدد 7 سنوات لسيدة وشخصين في سرقة سائق توك توك وإصابته بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه وإصابته في منطقة باب الشعرية.

كان قسم شرطة باب الشعرية، تلقة بلاغا من سائق مصاب بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن، يفيد بأن ربة منزل استقلت توك توك برفقته واتصلت على شخصين قاما بقطع الطريق عليه، وفور وصولهم لمنطقة خالية من المارة فوجئ بإشهارهم سلاح أبيض "مطواه" في وجهه لترك التوك توك وهاتفه المحمول وتعديا عليه بالسلاح الأبيض محدثين إصابته.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وشخصين، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بهدف السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.