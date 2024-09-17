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حوادث

حبس المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات أسرية بأوسيم

حبس المتهم بقتل نجل
حبس المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات أسرية بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل قتل نجل عمه “سائق”، بسبب خلافات أسرية في أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين عاطل (40 سنة) وسائق (30 سنة) وقريبته ربة منزل (60 سنة) بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها الأول بطعن الثاني نجل عمه طعنه نافذة بالصدر، أودت بحياته في الحال، وأيضًا طعن الثالثة بطعنة باليد.

نشوب مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالجيزة

 

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، يفيد فيه بنشوب مشاجرة بين عاطل (40 سنة) وسائق (30 سنة) وقريبته ربة منزل (60 سنة) بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها الأول بطعن الثاني نجل عمه طعنه نافذة بالصدر، أودت بحياته في الحال، وأيضًا طعن الثالثة بطعنة باليد.

 

عاطل يقتل نجل عمه


أُلقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات أسرية مع المجني عليهما، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

 

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