ملامح مهرجان الجونة السينمائي 2024.. توسع في دعم المواهب الشابة.. إعلان الدفعة الأولى من الأفلام العالمية.. ومشاركة أول فيلمين مصريين هذا العام

تجرى خلال الفترة الحالية الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة قبل انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تحمل الرقم 7 من عمر المهرجان، حيث من المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024، بمدينة الجونة الساحرة على ساحل البحر الأحمر.

وبدأت ملامح الدورة الجديدة تتشكل حيث كشف المهرجان عن بعض من الأفلام العالمية التي ستشارك في دورة المهرجان العام الجاري، كما أعلن عن أول فيلمين مصريين بالمهرجان هذا العام، وأعلن عن العديد من برامج الدعم التي يقدمها للمواهب الشابة والناشئة من خلال برامج سيني جونة.

وتشهد الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تبدأ في 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر 2024، تطورا جديدا لـ«سيني جونة للمواهب الناشئة»، وهو الجانب المختص بتطوير المواهب الشابة والصاعدة ضمن فعاليات المهرجان.

ويتوسع البرنامج ليشمل عدد أكبر من المواهب ويصبح مظلة جامعة تضم جميع مبادرات المهرجان التي تدعم شباب صانعي الأفلام في مجالات التصوير والإخراج والإنتاج والتصميم وكافة الجوانب الفنية لعالم صناعة الأفلام، ويؤكد هذا التوسع على التزام مهرجان الجونة السينمائي بدعم الأجيال القادمة من صناع الأفلام والمبدعين من مصر والعالم العربي وإفريقيا.

وفي دورته الثانية، يعود برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يفخر المهرجان بتنظيمها، ليدعو المئات من صناع الأفلام الشباب لحضور المهرجان والانغماس في كواليس صناعة السينما الإقليمية.

ويقدم البرنامج هذا العام، بالشراكة مع مؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، دعوات مدعومة لحضور فعاليات المهرجان للمواهب الشابة من مختلف المدن المصرية والدول العربية والإفريقية، بما يؤكد التزام المهرجان بتمكين الشباب في مصر والحرص على تبوأ مهرجان الجونة مكانته المميزة والتأثير في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتم فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج سيني جونة على الموقع الخاص بالمهرجان والذي يستهدف صناع الأفلام الشباب والسينمائيين المحترفين العاملين في جميع مجالات صناعة الأفلام، بما في ذلك كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والممثلين والمصورين السينمائيين ومهندسي الصوت ومصممي الديكور والجرافيكس، بالإضافة إلى الموزعين الطموحين ونقاد الأفلام والمبرمجين وغيرهم.

وفي إطار البرنامج، يحصل المشاركون ممن يقع عليهم الاختيار، على تغطية كاملة لنفقات السفر والإقامة والاعتماد رسميا لحضور المهرجان، مما يسمح لهم بالمشاركة الكاملة في جميع الفعاليات بما في ذلك الندوات والدورات التدريبية وورش العمل والعروض وفعاليات التواصل والتشبيك.

إضافة إلى ما سبق، سيطلق سيني جونة للمواهب الناشئة هذا العام مبادرات جديدة تعكس مهمة المهرجان الأبرز لتمكين أكبر عدد ممكن من المواهب الشابة في كافة مجالات صناعة السينما، وهي:

نجوم سيني جونة الصاعدين: وهو برنامج جديد مخصص لرصد ودعم صناع الأفلام الناشئين من المنطقة العربية وشمال إفريقيا والذين أظهروا مشروعات واعدة في حياتهم المهنية.

ويختار البرنامج 10 من بين صناع الأفلام المتقدمين، بما في ذلك الكتاب والمخرجين والمنتجين، ليقدم لهم فرصة حصرية للتواصل مع كبار الأسماء والمحترفين في صناعة السينما والاستفادة من خبراتهم الواسعة.

عالم سيني جونة للصغار

تماشيًا مع التزام مهرجان الجونة السينمائي بتعزيز الإبداع في سن مبكرة، يدعو هذا البرنامج طلاب المدارس لحضور عروض خاصة للأفلام والمشاركة بآرائهم والتفاعل مع الأعمال المعروضة.

ويتميز سيني جونة للمواهب الناشئة منذ إطلاقه بإقبال واسع بين صناع الأفلام الناشئين للتعرف عن قرب على صناعة السينما واكتساب الخبرات من أهم الأسماء في عالم السينما والإنتاج والتصوير وغيرها من مجالات الصناعة حيث شهدت النسخة السادسة من المهرجان مشاركة مكثفة في فعاليات البرنامج المختلفة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار 13 فيلمًا دفعة أولى للمشاركة في أقسام المهرجان المختلفة، والمنافسة على جوائز نجمة الجونة.

وتتنوع هذه المجموعة بين الروائي والوثائقي، كما تمثل بعضًا من أفضل الأعمال التي قدمتها السينما العالمية خلال العام الحالي وبذلك يكون المهرجان قد بدأ في إزاحة الستار عن أفلام دورته القادمة المرتقبة.

تأتي قصص الأفلام المختارة لهذه الدورة من بقاع مختلفة في العالم، بعضها غير مألوف بالنسبة للجمهور، بما يضمن شمولية التجربة السينمائية لهذا العام، وتحمل هذه الأعمال أيضًا شهادة ضمان على تفردها من أكبر وأعرق المهرجانات العالمية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فاز فيلم "المادة" (The Substance) للمخرجة كورالي فارجاه بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، بينما حصل "الاحتضار" (Dying) للمخرج ماتياس جلاسنر بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي، في حين فاز الفيلم الليتواني "سام" (Toxic) للمخرجة سولي بلوفايت بأربع جوائز في مهرجان لوكارنو من بينها جائزة الفهد الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية.

المادة - The Substance

إخراج: كورالي فارجاه

المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا

الموسيقى التصويرية للانقلاب - Soundtrack to a Coup d'Etat

إخراج: يوهان جريمونبريز

بلجيكا، فرنسا، هولندا

يتعلم - Elementary

Apprendre

إخراج: كلير سيمون

فرنسا

غريب - Stranger

إخراج: شونجفان يانج

أمريكا، الصين، هولندا، النرويج، فرنسا

الفتيات يبقين فتيات - Girls Will Be Girls

إخراج: شوتشي تالاتي

الهند، فرنسا، أمريكا، النرويج

سام - Toxic

إخراج: سولي بليوفايت

ليتوانيا

الأشباح - Ghost Trail

Les Fantômes

إخراج: جوناثان مييه

فرنسا، ألمانيا، بلجيكا

الاحتضار - Dying

Sterben

الإخراج: ماتياس جلاسنر

ألمانيا

طائر - Bird

إخراج: أندريا أرنولد

المملكة المتحدة، فرنسا

احتياجات مسافرة - A Traveller's Need

إخراج: هونغ سانج سو

كوريا الجنوبية

حصار المد والجزر - Caught by the Tides

إخراج: جا جنكي

الصين

تدفق - Flow

المخرج: جينتس زيلبالوديس

لاتفيا، بلجيكا، فرنسا

أبناء - Sons

Vogter

إخراج: جوستاف مولر

الدنمارك، السويد

كذلك أيضا أعلن المهرجان عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لدورة هذا العام وهما: "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، والذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و"الفستان الأبيض" العمل الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعبرت أسرة مهرجان الجونة السينمائي عن فخرها بأن فيلم "رفعت عيني للسما" كان مشاركًا في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقًا) في دورة المهرجان السادسة، وتلقى دعمًا في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتم العرض الأول للفيلم في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي، حيث حصل على جائزة العين الذهبية، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة.

ويتابع الفيلم مجموعة من الفتيات في قرية صغيرة في صعيد مصر قُمن بتكوين فرقة مسرحية تجوب الشوارع في تحدٍ لتقاليد المجتمع المحافظ.

أما الفيلم الروائي "الفستان الأبيض" فتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة وإعادة اكتشاف علاقتها بها.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.