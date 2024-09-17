حملة تموينية مكبرة فى سوهاج

تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط كمية من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر دون فواتير، وناقصة الوزن ومقلدة بنطاق قرية المدمر، خلال حملة لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية قام بها حسن عبدالقادر رئيس الوحدة المحلية لقرية المدمر بالتنسيق والاشتراك مع إدارة تموين طما متمثلة في الأستاذ محمد سعد محمود مفتش تموين بإدارة طما، والأستاذ أحمد الورداني وعلي نصر الدين مفتش التموين بإدارة طما والأستاذ رمضان عطية رئيس مكتب تموين المدمر.

الحملة تضبط عدد ١٠ كرتونات زيت مقلدة للزيت التموينى

شملت المضبوطات عدد ١٠ كرتونات زيت × ١٢ زجاجة مقلدة للزيت التمويني، عدد ٢٩٥ كيس أرز ناقص الوزن وارتفاع نسبة الكسر، عدد ١٧٠ كيس سكر ناقص الوزن، عدد ١٠ علب سمن، عدد ١٦٢ علبة جبن، وعدد ٢٥٠ كيس مكرونة، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة تموين طما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يذكر أن الحملة جاءت بناءا على تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وتعليمات أحمد حسن عرابي رئيس مركز ومدينة طما فى إطار متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية الضارة بصحة المواطنين