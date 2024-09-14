السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

تزامناً مع احتفالات المولد النبوي

المولد النبوي، ضبط 6 أطنان ونصف حلويات فاسدة بسوهاج

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج حملات مكبرة تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية  بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع مراكز المحافظة

 ضبط 6 أطنان ونصف من حلويات المولد و40 ألف عبوة مشروبات وعصائر وطن وربع فول مجروش غير صالح.

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج  وتعليمات الدكتور عمرو محمد دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أيمن تحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج  

 

 

وقد أسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها  المرور على مخازن السلع الغذائية الأساسية وأماكن تصنيع وبيع وتداول حلويات المولد بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم  ضبط مايقرب من 40 ألف عبوة من المشروبات الملونة والعصائر المختلفة مجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها ما يقرب من 3000 لتر قبل طرحها للجمهور.

 ضبط 30840 عبوة من زيت به تغير في الخواص الطبيعية بمدينة جرجا 
كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط 30840 عبوة من الزيت ما يقارب 25000 لتر به تغير في الخواص الطبيعية بمدينة جرجا.

وضبط ما يقرب من نصف طن من اللحوم  والمقرمشات مجهولة المصدر و3 أطنان من المكرونة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية.

وعلى صعيد آخر قام مكتب مراقبة الأغذية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج من ضبط طن وربع فول مجروش به سوس وحشرات قبل دخوله في عملية تصنيع حلوى المولد.

وتمكنت الفرق المختلفة من مكاتب مراقبة الأغذية بمركز ومدينة سوهاج والمراغة من ضبط 1.5 طن من المشبك وحلويات المولد بالأسواق والشوادر الخاصة باحتفالات المولد النبوي الشريف مجهولة المصدر ومتغيرة بالخواص الطبيعية.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه أوضح دكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن خط أحمر.
                      
 

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