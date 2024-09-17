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وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات وآليات تنفيذه

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، فيتو

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعا لاستعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات وآليات تنفيذه، وذلك فى إطار استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور هند عبدالحليم، نائبة محافظ الجيزة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى الهيئة.

 

 تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات 

وأوضح وزير الإسكان أنه يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، بما يتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة، حيث إن رؤية الدولة تهدف إلى أن يتم التطوير بشكل متكامل لا يقتصر على المتحف المصري الكبير بل تطوير محيطه، نظرًا لأن تلك المنطقة تمثل إحدى الوجهات السياحية العالمية، ونهدف لجذب الاستثمار السياحي بتلك المنطقة.
 وأكد محافظ الجيزة، على التعاون الكامل مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير سبل الراحة اللازمة لزوار المنطقة الأثرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام إذ تعمل على تطوير المنطقة من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بداية من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة.


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افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الدكتورة مها فهيم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة

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