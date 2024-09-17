محافظ البحيرة: لن نسمح بأي تهاون في التصدي لتعديات البناء والأراضي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مضيفة “لن نسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف”.

حضور نواب رؤساء المدن المعنيين بملف التعديات ومسئولي الإدارات الهندسية

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته محافظ البحيرة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة ومديري مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ونواب رؤساء المدن المعنيين بملف التعديات ومسئولي الإدارات الهندسية.

التصدي للتعديات

كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة التعامل بكل حسم لمنع استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، والعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع المخالفين.

وأكدت: “لن نتوانى عن التصدي بكل حزم لأي تعديات جديدة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”.

ووجهت محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لملف التعديات على اراضى الدولة وأهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الأراضى، واستمرار كافة الجهود لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المستردة في مشروعات التنمية التي تخدم أبناء المحافظة.

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