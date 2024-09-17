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اقتصاد

ريم صيام توضح دور مركز ريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية في دعم المشروعات

ريم صيام ممثل اتحاد
ريم صيام ممثل اتحاد الغرف العالمية

 قالت ريم صيام ممثل اتحاد الغرف العالمية: إن مركز ريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية يعمل مع غرف التجارة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لتحسين برامج الدعم التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر سلسلة أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر الذي تنظمه الغرف الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حاليًا بمقر الاتحاد في شارع التسعين.

رواد الأعمال هم الصف الثاني المستفيد لدينا من خلال العمل 

وأضافت نقوم بذلك من خلال بناء القدرات داخل منظمات دعم الأعمال، من خلال الاستفادة من علامتنا التجارية ومعرفتنا وشبكاتنا. 

وتابعت ريم صيام: نحن نعقد ورش عمل وموائد مستديرة، ونساعد في فتح الشبكات العالمية، وتحسين الوصول إلى الخبراء، وتقديم الدعم في تصميم البرامج.. غالبًا ما يكون رواد الأعمال هم الصف الثاني المستفيد لدينا من خلال العمل الذي نقوم به لصالح الغرف والشركات الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية. 

 تخصيص الدعم لتلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الأعمال في مناطق مختلفة؟

وتابعت: نحن نعمل مع شركاء شبكتنا (الغرف واللجان الوطنية) لتحديد متطلبات واحتياجات البلد أو المنطقة. وبناءً على ذلك، فإننا نوفر إمكانية الوصول إلى الخبراء والمعرفة والبرامج.

ضرورة التركيز على تحديد الفجوات في العروض الحالية

وأضافت ريم صيام: يجب أن تركز المنظمات الدولية على وضع طبقات من القيمة على العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومنظمات دعم الأعمال في النظام البيئي المحلي. ومن المهم عدم وجود ازدواجية أو منافسة مع هذه المنظمات المحلية لأن ذلك يؤدي إلى توزيع غير فعال للموارد. وبدلًا من ذلك، يجب أن يكون التركيز على تحديد الفجوات في العروض الحالية وتقديم الدعم لسد تلك الفجوات.

يجب على المنظمات الدولية أن تكون حريصة على تحقيق التوازن الصحيح

 واستطردت قائلة: يجب على المنظمات الدولية أيضًا أن تكون حريصة على تحقيق التوازن الصحيح بين التكرار والتخصيص. في حين أن تكرار النماذج التي أثبتت جدواها يتسم بالكفاءة، ويوفر طريقا أسرع لإحداث التأثير، إلا أنه لا يكون فعالا إلا إذا كانت القوالب المستخدمة لديها مساحة كافية لاستيعاب الاحتياجات المحلية المحددة. يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال إشراك شريك محلي موثوق به منذ مرحلة وضع تصور للمشروع بدلًا من النظر إليهم كشركاء في التنفيذ.

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