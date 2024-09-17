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اقتصاد

الصياد: جذب 5 شركات أجنبية للاستثمار في قطاع الأجهزة المنزلية

جانب من المنتدى،
جانب من المنتدى، فيتو

 شدد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة تسهيل حصول الشركات على شهادة مطابقة وذلك في ظل مواصفات قياسية جديدة في معظم الأسواق التصديرية التي تستهدفها مصر.

 

تسهيل حصول الشركات على شهادة مطابقة

 جاء ذلك، خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" والذي تنظمه  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.

 

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الحصول على شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة، يبدأ بتأهيل المنتج في مصر ثانيًا إرسال المنتج لاختبار المنتجات وصولًا إلى الحصول على شهادة مطابقة، وهذه المراحل مكلفة مما يضع عبء على المصدر ويرفع التكلفة خاصة على الشركات الصغيرة.

 

منح ومساندة للشركات الصغيرة

 وكشف الصياد، عن محاولة المجلس التصديري للصناعات الهندسية للوصول إلى منح ومساندة للشركات الصغيرة من أجل الحصول على شهادات مطابقة بتكاليف أقل من أجل زيادة الصادرات الهندسية.

معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية

 أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري يواصل جهوده في ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، مؤكدًا أن خطوة وجود معمل اعتماد مصري تساهم في التسهيل على القطاع الهندسي عند التصدير.

صادرات الصناعات الهندسية في 7 شهور، 3.05 مليار دولار بزيادة 29.9%، الكابلات في المقدمة، وهذه أهم الدول المستوردة

29.9 % زيادة، 3.05 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 7 أشهر

 وأشار الصياد إلى أن 50% من خامات الإنتاج في عدد كبير من القطاعات الهندسية يتم استيرادها من الخارج، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج قوي لجذب الاستثمارات في قطاع مكونات وخامات واحتياجات القطاعات الصناعية الهندسية من أجل تعميق التصنيع المحلي.

 

وكشف رئيس المجلس التصديري عن جذب 5 شركات عالمية في قطاع الأجهزة المنزلية منها 3 شركات صينية وشركة تركية وأخرى أوروبية، وهذا يساهم في دفع الصادرات المصرية نحو النمو، لذا يجب أن يتم العمل في كافة القطاعات الإنتاجية على برامج لجذب المستثمرين.

 

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شريف الصياد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية التصديري للصناعات الهندسية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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