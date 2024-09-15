عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

رد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على دعوة البعض لاستحلال أموال الدولة وسرقة الخدمات (غاز – كهربا – مياه)، معلقا: ظُلمت مرة في شغلي ودخلت في قضية و2 و3 ووقفت في القفص، وقلت لمن ظلمني حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم انتقم منه».

إبراهيم رضا: طالب من يدعوا لسرقة أموال الدولة بمراجعة نفسه والاعتذار على الهواء

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: أطالب من يدعو لسرقة أموال الدولة بمراجعة نفسه والاعتذار على الهواء، وهذه قضية تحتاج لتنقية في ظل تنقية الخطاب الديني.

وعلق الشيخ إبراهيم رضا قائلا: «هذه فتنة ودعوى غير صالحة، المساجد بتدفع كهربا، والعالم دوره تأليف القلوب وتجميع العباد على الطاعة».

واستكمل الشيخ إبراهيم رضا: محدش على راسه ريشة في البلد.. هذا هو قانون الدولة.

إيقاف إمام رمضان أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية

وكانت جامعة الأزهر قررت في وقت سابق، إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام سعيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب، بعد فتوى إجازة سرقة الكهرباء والمياه.