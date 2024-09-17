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انطلاق فعاليات مبادرة لتوعية أولياء أمور ذوي الهمم بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس مبادرة  قطاع شؤون التعليم والطلاب  توعوية موجهة لأولياء أمور الطلاب من ذوي الهمم في كيفية التعامل مع أبنائهم لمواجهة كافة السلوكيات النفسية أثناء المرحلة الجامعية من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع لجنة الدعم النفسي والمعنوي.

انطلاق فعاليات مبادرة لتوعية أولياء أمور ذوي الهمم بالمدن الجامعية

 رحبت رنا الهلالي مدير مركز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بأولياء أمور الطلاب مؤكدة التزام جامعة عين شمس المستمر تجاه دعم فرسان الإرادة من ذوي الإعاقة وأسرهم منوهة إلى ان  تنظيم جلسات التوعية لأسر الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالتعاون مع وحدة الدعم النفسي يُعد خطوة رائدة ضمن جهود جامعة عين شمس ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة لرفع الوعي وتقديم الدعم اللازم للطلاب حيث ان هذا الدعم هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الجامعة.

 وأشارت إلى أن الهدف من هذه الجلسات ليس فقط توفير المعلومات، بل بناء جسر من التواصل الفعّال بين الأسر والجامعة لضمان نجاح الطلاب وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

 

كما ثمنت الدعم الذي يقدمه رئيس الجامعة  لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وذلك من خلال قطاع التعليم والطلاب الذي نظم هذه الفعالية الهامة التي من خلالها يمكن خلق بيئة جامعية أكثر شمولية وتفهمًا.

واستمع  هشام رامي أستاذ الطب النفسي ورئيس لجنة الدعم النفسي والمعنوي بقطاع التعليم والطلاب لأولياء أمور الطلاب من ذوي الهمم وتناول في رده علي تساؤلاتهم كيفية التعامل السليم مع الطلاب وردود أفعالهم،  مؤكدا أن الانتقال من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الي التعليم الجامعي له تأثير علي سلوك الطلاب الأسوياء ايضًا وليس فقط الطلاب من ذوي الإعاقة وعلي الساده أولياء الأمور استيعاب هذه التغيرات والتعامل معها بتفهم وعن علم وهذا ما ستوفره حملات التوعية.

وأشارت دعاء محمود، المدرس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس إلى أهم الاحتياجات التعليمية لطلاب الجامعة  ذوى  الإعاقة والمشكلات العاطفية والسلوكية التي تواجههم وكيفية احتواء أولياء الأمور لأبنائهم واستيعاب قدراتهم  كما تناولت متطلبات تطبيق الدمج من تجهيز الهيكل الإدارى  واستقبال الطلاب داخل الكليات المختلفة بالجامعة

 وتتناول الجلسات التي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع موضوعات متنوعة وشاملة، تشمل كيفية التعامل مع الاضطرابات العاطفية والسلوكية، وتقديم الدعم التعليمي لطلاب طيف التوحد، وكيفية التعامل مع الطلاب الذين يعانون من إعاقات ذهنية وبطء في التعلم، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مخصصة للمشرفين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي وحدة البحوث الاجتماعية بقطاع المدن الجامعية.

تقام الفعاليات بقاعة مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة، تحت إشراف عام وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وإعداد وتنفيذ فني رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، ود.هشام رامي رئيس لجنة الدعم النفسي والمعنوي بقطاع التعليم الطلاب.

 

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