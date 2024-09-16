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بدء التنسيق الداخلي للطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن بدء التنسيق الداخلي للطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024 / 2025.

وأوضحت كلية الآداب الأوراق المطلوبة أثناء التقديم:

. شهادة المؤهل الدراسي

. شهادة الميلاد مميكنة (بالرقم الثلاثي للذكور)

. عدد 6 صور شخصية حديثة (64)

. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب

. صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر

. بطاقة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق

. نموذج 2 جند للذكور

. نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور

وتكون جميع الأوراق المطلوبة “أصل + صورة”

 

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