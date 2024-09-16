بدء التنسيق الداخلي للطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة عين شمس
أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن بدء التنسيق الداخلي للطلاب الجدد بكلية الآداب جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024 / 2025.
وأوضحت كلية الآداب الأوراق المطلوبة أثناء التقديم:
. شهادة المؤهل الدراسي
. شهادة الميلاد مميكنة (بالرقم الثلاثي للذكور)
. عدد 6 صور شخصية حديثة (64)
. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب
. صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر
. بطاقة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق
. نموذج 2 جند للذكور
. نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور
وتكون جميع الأوراق المطلوبة “أصل + صورة”
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