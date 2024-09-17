مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة تشاركان في احتفالات العيد القومي للبحيرة

تشارك مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة في احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، بيوم تعريفي عن برنامج نجوم مصرية «ستارز» الذي أطلقته المؤسستان في أغسطس الماضي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 في مجمع دمنهور بمحافظة البحيرة.

يعد برنامج "ستارز" إحدى ثمار التعاون المشترك بين المؤسستين لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويشمل اليوم التعريفي تقديم محاضرات عن التنمية المستدامة، والوظائف الخضراء وريادة الأعمال، وتاريخ الدولة الفلسطينية ودور مصر الرائد، ومهارات الشباب الرقمية في مواجهة الحروب الإدراكية.



الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية وديوان عام محافظة البحيرة يوم الثلاثاء الماضي، بهدف توثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما في مجال التنمية الثقافية وتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري من الجنسين ومن مختلف الأعمار.

كما ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورشة عمل "اعرف قدراتك" على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2024.



الورشة موجهة خصيصًا للفتيات الطموحات، وتركز على تمكينهن من اكتشاف قدراتهن ومهاراتهن التي يمكن توظيفها في ريادة الأعمال وإطلاق المشروعات الخاصة. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركات بالمفاهيم الأساسية لإدارة المشروعات وتوليد الأفكار الإبداعية، مع التركيز على كيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة.



ومن خلال الأنشطة التفاعلية والنقاشات المثمرة، ستتعلم الفتيات كيفية تقييم أفكارهن، وتحديد السوق المستهدف، وتطوير خطط عمل فعالة.



يجب أن يتراوح عمر المتقدمة للبرنامج بين 21 إلى 35 سنة، وأن يكون لديها الرغبة في التعلم والتطوير. ويرجي العلم بأن عدد المشاركات بالتدريب محدودة. آخر موعد للتسجيل بالبرنامج التدريبي هو الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024. وسوف يتم إخطار المشاركات اللاتي وقع الاختيار عليهن للمشاركة بالبرنامج التدريبي تليفونيًّا يومي الأربعاء والخميس 18 و19 سبتمبر 2024.