توفى اليوم، معلومات لا تعرفها عن المخرج إيمان الصيرفي

توفى اليوم المخرج إيمان الصيرفي ونعاه الفنان منير مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الفنان منير مكرم صورة المخرج الراحل، معلقا “ورحل المخرج إيمان الصيرفي الأستاذ والمعلم”.

من هو المخرج إيمان الصيرفي؟

إيمان الصيرفي مخرج مسرحي من مواليد نوفمبر عام ١٩٥، ومن أبرز المعلومات عنه ما يلي.

كانت بدايته مع عالم التمثيل من خلال مسرحية الدنيا لما تضحك عام ١٩٧٩.

شارك كمثل في ١٨ عمل فني.

شارك في مسلسل مأمون وشركاه مع الفنان عادل إمام وسيت كوم راسين في الحلال.

أخرج ٤ أعمال فنية وجميعها في المسرح.

آخر أعماله في عالم الإخراج كان في ٢٠١١ من خلال مسرحية خرابيش.

شغل الراحل منصب مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية.