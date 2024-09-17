ضبط 963 علبة سجائر مهربة وغير مسجلة بامبابة

نفذت إدارة تموين إمبابة حملة مكثفة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، في إطار توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة التي قادتها مني زيدان رئيسة الإدارة، بالتعاون مع فريق الرقابة، عن ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة وغير المسجلة والتي تبلغ 963 علبة، وتم التحفظ على هذه المضبوطات، وسيتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت إدارة تموين أمبابة على استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات لحماية حقوق المستهلكين، وتدعو المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.