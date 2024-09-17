6.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند خلال 2023

افتتح الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، فعاليات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بالعاصمة الهندية نيودلهى، بمقر وزارة التجارة والصناعة الهندية، والتي عقدت على مدار يومين متتاليين تنتهى فعالياتها اليوم الثلاثاء.

وترأس رئيس التمثيل التجارى وفد رفيع المستوى ممثلا لعدد من الوزارات والهيئات المصرية المعنية، بينما رأست بريا ناير المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة الهندى الجانب الهندى المناظر فى اللجنة التجارية المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين.

أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين مصر والهند

وتناول رئيس التمثيل التجارى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة، الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين.

جانب من المشاركة

حرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق الهندية

وأشار الواثق بالله الى حرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق الهندية في قطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية، المنسوجات، الكيماويات وغيرها، فضلا عن ترحيب الجانب المصري بالسلع والخدمات الهندية فى السوق المصرية إلى جانب التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون الصناعى، داعيا الجانب الهندى إلى دراسة المقترح الخاص بإنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



تناولت فعاليات اللجنة مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكيفية التغلب على العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية وخاصة الزراعية.

6.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند عام 2023

وتطرق الواثق بالله إلى مقترحات تطوير التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ حوالى 6.5 مليار دولار عام 2023، بينما وصل إجمالى حجم الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3.5 مليار دولار في العام ذاته.

استيراد اللحوم من الهند

وجرى التطرق بشكل خاص خلال اجتماع اللجنة إلى ملف استيراد اللحوم من الهند حيث جرت مناقشات حول ضمان معايير الجودة والسلامة للمنتجات الحيوانية المستوردة من الهند، وتسهيل الإجراءات الجمركية والبيطرية اللازمة بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان تلبية الاحتياجات المصرية في هذا القطاع الحيوي.

التزام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية مع الهند

أكد الواثق بالله التزام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية مع الهند، خاصة في ضوء الاهتمام بتعزيز التبادل التجاري وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

ومن ناحيتها، أشارت المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة الهندى إلى الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين مشيرة إلى أهمية معالجة العوائق التجارية لتعزيز ودعم نمو التجارة البينية مستقبلا بين كلا البلدين.

شارك فى اجتماعات اللجنة من الجانب المصري السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية في الهند، والوزير المفوض التجارى مصطفى شيخون رئيس المكتب التجارى بنيودلهى والوفد المصري المرافق.