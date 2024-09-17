تعرف على سر اعتذار نسرين أمين عن مسلسل فهد البطل
اعتذرت الفنانة نسرين أمين، عن المشاركة في مسلسل فهد البطل أمام الفنان أحمد العوضي، بعد أن تم التعاقد معها على لعب شخصية شقيقته.
وعلمت فيتو أن الأجر هو السبب الرئيسي وراء اعتذار نسرين أمين عن المشاركة في العمل.
وأكدت نسرين أمين في تصريح خاص لـ فيتو اعتذارها عن المشاركة في مسلسل فهد البطل، قائلة إنها لن تشارك في أي عمل في رمضان حتى الآن إلا مسلسل العتاولة 2 فقط، لأنه يحتاج تركيز ودراسة شخصيتها به، خاصة عقب نجاح الجزء الأول عند عرضه فى شهر رمضان الماضي.
مسلسل فهد البطل
ويعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.
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