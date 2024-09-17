مشروع تطوير التجارة: ساهمنا فى تحفيز 130 مليون دولار من صادرات الشركات الصغيرة

أكد رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، أن المشروع ساهم في تحفيز حوالي 130 مليون دولار من صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن.

تعزيز مؤسسات دعم التجارة

وقال أن المشروع يعمل على تعزيز مؤسسات دعم التجارة، مضفا “ندعم العديد من الكيانات الخاصة والعامة وشبه العامة التي تقدم خدمات للمصدرين، مثل شركائنا في هيئة سلامة الغذاء الوطنية، والجمارك، والهيئة العامة للتنمية والصادرات، ومجلس التصدير التجاري، والعديد من الصناعات المصرية الأخرى”.

وأشار الى أن المشروع قدم محفزات في هذا المجال من خلال مجلسي التصدير فقط بحوالي 400 مليون دولار من الزيادة في الصادرات المرتبطة بدعم التجارة الأمريكية.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية

وتابع بنجلون: “نستهدف دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من خلال ثلاثة مجالات نتائج رئيسية، وهي تقديم دعم مباشر للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبعة قطاعات تشمل الملابس، ومواد البناء، والكيماويات، والهندسة، والأغذية، والمنسوجات، والتعبئة والتغليف والطباعة”.

وأوضح أن المساعدات التي يقدمها المشروع لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تشمل مجالات مثل الشهادات، والتجارة الإلكترونية، ومشاركة المعارض التجارية، والتمويل، والخدمات الاستشارية الاستثمارية، والتدريب، والاقتران الحيوي، والتكيف مع تغير المناخ.

ولفت إلى أن فريق المشروع يعمل مع أكثر من 240 شريكًا ومصدرًا والعديد من المؤسسات الموجهة نحو التصدير داخل الحكومة والقطاع الخاص، مشيرَا إلى أنهم يستهدفون زيادة الصادرات المصرية، مما يساهم في تحقيق الهدف الرئاسي المتمثل في الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية بحلول عام 2030.

وأوضح أن المشروع يعمل أيضًا على المساعدة في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال العمل بالشراكة مع الوكالات الحكومية الرئيسية والحوار العام الخاص مع مجالس التصدير واتحاد الصناعات، مسترشدين بـ 3 أركان هي التبسيط والشفافية والتنبؤ، بهدف تقليل الوقت والتكلفة للتجارة.



وأردف: لتحقيق هذه الأهداف، قمنا بإجراء عدة تحليلات بالتعاون مع شركات استشارية محلية، والتي حددت نقاط الاختناق الرئيسية في عمليات التصدير والاستيراد، مقدمة توصيات لتبسيطها وضمان شفافيتها وتعزيز تنبؤها.