رئيس الجهاز الإداري: برنامج خاص لتجهيز أحمد فتوح للمشاركة في مباريات الزمالك

أكد عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني، لم يبلغهم بأي برامج تأهيلية يخضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، حتى الآن.

وشدد الجهاز الفني على أن هناك برنامجا تأهيليا مجهزا للاعب سيتم إخضاعه له بمجرد قيام جوميز بالموافقة عليه.

وكشف عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر لتدريبات الفريق.

جوميز لم يحدد موعد عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك

وقال أبو العز في تصريحات خاصة: جوميز لم يبلغنا بموعد عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك واللاعب لن يتواجد اليوم في تدريبات الفريق، خاصة أن جوميز لن يبلغنا، ومن الوارد أن يحصل اللاعب على أكثر من يوم راحة قبل الانتظام في التدريبات، وسيتم الاستفسار اليوم من جوميز من موعد عودة اللاعب للتدريبات.

من جانبه، أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن قرار الإفراج عن أحمد فتوح لاعب الزمالك صادر من "القاضي الموضوعي"، والنيابة العامة دورها انتهى بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتم استكمال الطلبات الإجرائية.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على قناة “etc”: "محامي فتوح طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول كيفية حدوث تلك الحادثة، حتى تتضح الحقيقة كاملة، وستقوم هيئة الدفاع بتوجيه ما تشاء من الأسئلة، والمحكمة سيكون لديها استيضاح الحقيقة كاملة".

وأضاف: "الانفراجة بدأت منذ تعزية نادي الزمالك، وحدثت بعض الجلسات، ولكن هذه الأمور لا علاقة لها بجلسة المحاكمة، وسيكون أحمد فتوح حاضرًا أو المحامي يحضر بتوكيل عنه، وسلطة قاضي الموضوع له الأحقية الكاملة في تحديد كل الأمور، وسوف يتم الاستماع لكل المرافعات".

وواصل: "القاضي منح فرصة للتصالح مع أهل المتوفى، وإذا تم ترضية أسرة المجني عليه، قد يكون هناك تقدير من جانب المحكمة لذلك.. واللاعب أمامه فرصة خلال الشهر الجاري من أجل الوصول لحلول مرضية".

وتابع: "استدعاء الأطباء الشرعيين وبعض المسئولين للمحكمة من أجل استيضاح الحقائق، وسوف يتم توجيه الأسئلة حول بعض الأمور الطبية الخاصة باللاعب".

وأكمل: "يجوز لـ أحمد فتوح الاستئناف على حكم أول درجة، ووفقا للقانون، والمحكمة في الجلسة المقبلة سوف تستمع للشهود، وإذا وجدت المحكمة أن الأمور لم تأخذ وقتا طويلا، وقد تطلب من هيئة الدفاع أن يتم الترافع في نفس الجلسة، ولكن إذا أخذت تلك الأمور فترة طويلة قد يتم تأجيل الأمر لجلسة أخرى للنطق بالحكم".