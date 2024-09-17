وزير الري يبحث مع وفد إيطالي التعاون في مجال التكيف مع التغيرات المناخية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور ماركو ريكاردو مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وإيميليو كارلو مدير عام لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي، ورولا خضرا بمعهد بارى الإيطالى، وذلك على هامش المؤتمر العربي السادس للمياه بأبوظبي

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين كلا الجانبين فى مجال المياه.. حيث أشار الجانب الايطالى إلى خطة Mattei لأفريقيا التى اطلقها رئيس الوزراء الايطالى طليعة هذا العام والتى تتضمن مجموعة من المشروعات تشمل خمس محاور اساسية تتمثل فى المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة والتعليم.

وأكد الدكتور سويلم أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية خاصة فى ظل التحديات المشتركة فى مجالى المياه والمناخ التى تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أهمية تآزر جهود المنظمات الفاعلة فى منطقة المتوسط لتعظيم المنفعة لكافة دول الاقليم.

كما تم مناقشة موقف مشروع "برنامج المعرفة المائية" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى لتعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر، حيث أشار الدكتور سويلم لما رصده من ردود فعل إيجابية من المشاركين فى الدورات التدريبية المنعقدة تحت مظلة هذا البرنامج، معربا عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى، وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبا.

وتطرق الجانب الايطالى إلى الترتيبات الجارية لعقد "المنتدى الأوروبى المتوسطي" والمقرر أن تستضيفه إيطاليا في عام ٢٠٢٦، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق بين المنتدى واسبوع القاهرة للمياه، وقد رحب الدكتور سويلم بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام خاصة فى ظل دور مصر القيادى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى.

واكد الدكتور سويلم أهمية دعم الجانب الإيطالى لمبادرة AWARe ومساراتها المختلفة مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة فى مجال التأقلم مع تغير المناخ على ارض الواقع، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات لمشروعات تجمع الدول ذات الاحتياجات المشتركة.

كما استعرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بعدد من الدول العربية والأفريقية.

وفى ختام اللقاء دعا الدكتور سويلم الجانب الايطالى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول، وقد أكد الجانب الإيطالي على تطلعه للمشاركة فى فعاليات الإسبوع.