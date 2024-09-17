الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا يوأنس يرسم ٤ قمامصة جدد في إيبارشية أسيوط

الأنبا يوأنس يرسم
الأنبا يوأنس يرسم ٤ قمامصة جدد في إيبارشية أسيوط

صلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط (مقر المطرانية).

وشارك في الصلاة إلى جانب الأنبا يوأنس نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية أسيوط، وخورس الشمامسة وأعداد من شعب الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا يوأنس أربعة من كهنة الإيبارشية قمامصة وهم:
-القمص بولس بشاي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط.

-القمص أرساني لمعي كاهن كنيسة القديس الأنبا مقار بأسيوط.

-القمص هابيل توفيق كاهن كنيسة الشهداء بأسيوط.

-القمص متي وفقي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بأسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الانبا يوأنس قمامصة جدد إيبارشية أسيوط أسقف إيبارشية أسيوط الأرثوذكس

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

ads

منوعات

المزيد

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها سد النهضة ومذكرات التفاهم.. رسائل مهمة خلال اجتماع وزير الخارجية مع نظيره المجري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية