الأنبا يوأنس يرسم ٤ قمامصة جدد في إيبارشية أسيوط
صلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط (مقر المطرانية).
وشارك في الصلاة إلى جانب الأنبا يوأنس نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية أسيوط، وخورس الشمامسة وأعداد من شعب الكنيسة.
وعقب صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا يوأنس أربعة من كهنة الإيبارشية قمامصة وهم:
-القمص بولس بشاي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط.
-القمص أرساني لمعي كاهن كنيسة القديس الأنبا مقار بأسيوط.
-القمص هابيل توفيق كاهن كنيسة الشهداء بأسيوط.
-القمص متي وفقي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بأسيوط.
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