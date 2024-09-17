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أخبار مصر

وزير الزراعة: فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة الجديد
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اعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد نجاح الحجر في فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج واخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك والسماح بفحص اول شحنة بصل مصري مصدرة الي كوستاريكا.


والجدير بالذكر أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات

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علاء فاروق وزير الزراعة السوق الكوستاريكي صادرات مصر البصل الطازج الزراعي

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