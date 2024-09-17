الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

حملات لتقليم الأشجار ورفع القمامة بالحسينية في الشرقية

المرورعلى البالوعات
المرورعلى البالوعات بالحسينية شرقية

 قال المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية إنه تنفيذًا لتوجيهات  المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومى على جميع القطاعات، وذلك للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن ومتابعة الأعمال على الطبيعة وضرورة التحرك الميداني  لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها حتى يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات.

 

تكليف أبو الليل وفاروق لإنجاز المهام 

 كلف المهندس  محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية هشام أبو الليل نائب رئيس المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع المدارس بمدينة الحسينية، بالإضافة إلى رفع الأتربة ومخالفات قص للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة وذلك في إطار الحملات اليومية المستمرة من  أجل تجميل مداخل المدن والقرى وذلك حتى تظهر المدينة والوحدات المحلية التابعة لها بالشكل الحضاري اللائق.

متابعة بلاعات الأمطار بالمدينة 

 كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية  بمتابعة أعمال تنظيف بلاعات الأمطار ببندر مدينة الحسينية استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، كما تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على اعمدة الكهرباء كل فيما يخصه وازالة الوصلات من على الأعمدة منعا للإخطار التى قد تصيب المواطنين بسبب الكهرباء  .

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المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المرور اليومى على جميع القطاعات رؤساء المراكز والمدن

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