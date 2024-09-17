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أخبار مصر

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

طلاب المدارس
طلاب المدارس

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفعيل البصمة في المدارس من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

تفعيل البصمة في المدارس 

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن الوزارة لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد تفعيل البصمة في المدارس على الطلاب من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025

 

وأوضح أن قرار تفعيل البصمة في المدارس من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025  غير صحيح تماما، ولم يتم ذكره في أي من القرارات الوزارية أو الكتب الدورية المعتمدة حتى الآن من وزير التربية والتعليم.

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العام الدراسي الجديد 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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