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محافظات

رئيس مدينة قوص بقنا يتفقد جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

مدرسة، فيتو
مدرسة، فيتو

 تابع المهندس ياسر حمادى رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، رافقه عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية وحسن محمود مدير التعليم الإعدادي وأحمد عبدالعزيز مدير التعليم الثانوي، جاهزية المدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت ٢١ سبتمبر الجاري، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

 

جولات ميدانية بقنا

 شملت الجولة مدارس مجمع الدكتور عبدالعزيز القوصى ومدرسة النصر الإعدادية بنات ومدرسة الشهداء الثانوية بنات، حيث تفقد رئيس المركز أفنية المدارس والفصول وقاعات الأنشطة ودورات المياه.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لنظافة الطرقات والإعداد الإداري والمهني لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، والتأكد من صلاحية المراوح وكفاية الإضاءة وإعداد قوائم الفصول.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا قوص محافظ قنا مدينة قوص

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