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أخبار مصر

الجيزة تقضي على الفوضى بشارع الهرم، رفع أكثر من 900 حالة إشغال (صور)

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

 نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات في منطقة الهرم، في خطوة مهمة لتحسين حركة المرور وتسهيل حياة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 900 حالة إشغال وتعدٍ، شملت إزالة الباعة الجائلين والعربات المتجولة والحواجز الحديدية التي كانت تعيق حركة المرور بشكل كبير. 

تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء

وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار على أهمية الحفاظ على هذه الإنجازات، وكلف رؤساء الأحياء بمتابعة الموقف بشكل مستمر ومنع أي محاولات لتجديد هذه المخالفات، كما شدد على ضرورة التعاون بين المحافظة وشرطة المرافق لحفظ النظام العام.

جاءت هذه الحملة استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين الذين عانوا لفترة طويلة من الفوضى والإزدحام في هذه المنطقة. 

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