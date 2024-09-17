الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا مدارس بشارع فيصل اليوم

معرض أهلا مدارس،
معرض أهلا مدارس، فيتو

يفتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أول معرض "أهلًا مدارس" رسمي بنطاق المحافظة، والذي يهدف إلى توفير كافة احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية وكتب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة.

ويهدف المعرض إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر، وتوفير بيئة تسوق مريحة وآمنة للطلاب وأولياء الأمور، وتشجيعهم على شراء المستلزمات المدرسية من مكان واحد وبأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة أهمية هذه المبادرة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب وتعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المعرض اليوم الثلاثاء بأرض معرض الكتاب بشارع فيصل، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

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