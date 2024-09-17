كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل مقتل عامل على يد آخر بمنطقة شبرا الخيمة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر الجارى تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول عامل مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالجسم "إدعاء مشاجرة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عامل – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته لإعتقاد المتهم بقيام المتوفى بالإساءة لسمعته وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.