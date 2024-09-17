إصابة ٢١ عاملا زراعيا بينهم ١٢ طفلا في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 21 شخصًا من العمالة الزراعية بكسور وجروح، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، بينهم 12 طفلا أحدهم طفل في حالة خطرة، مصاب باشتباه بنزيف في المخ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمالة الزراعية بطريق محور الضبعة اتجاه الضبعة داخل نطاق محافظة البحيرة، وذلك أثناء توجههم للعمل بإحدى المزراع ليتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



الدفع بـ٨ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة تحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بلاغا بوقوع حادث سير ومصابين.

تم الدفع بـ ٨ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة 21 شخصا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، بينهم ١٢ طفلا، أحدهم مصاب باشتباه بنزيف في المخ والآخر باشتباه بكسر في العمود الفقري.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.