الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة المستلزمات الطبية: «الشراء الموحد» تفتتح أول 3 مستودعات فبراير المقبل

شعبة المستلزمات الطبية،
شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة افتتاح هيئة الشراء الموحد ثلاثة مستودعات عملاقة للدواء والمستلزمات الطبية فبراير المقبل ضمن ستة مستودعات عملاق تخطط الهيئة لإنشائها في اطار استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي حاجة مصر لمدة 6 أشهر علي الأقل.

 

 توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر

وقال ان تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خاصة انها تستهدف مواجهة أى أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر علي مدي خمس سنوات.

 

وأوضح ان مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء امس الاثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالا بمرور خمس سنوات علي انشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء والمستلزمات الطبية ما اسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضي بمصر.

 

وأضاف ان هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات فإنها تساند أيضا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه الشكر العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للهيئة لدعمها ومساعدتهم في انشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم ان هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.

 

وبالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.

 

مقترحات حول الشروط الواجب توفرها في محال ومخازن المستلزمات الطبية

كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل اسناد تلك الإدارة لاشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة ان بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية. 

 

أكبر شركة عالمية في الباركود الطبي تدخل السوق المصرية وندرس التعاون معها

وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة أوضح ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى ان اكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضا لتقديم خدماتها لاعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الان.

txt

"المستلزمات الطبية" تبحث تأثير إنشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد على المنظومة

txt

شعبة المستلزمات الطبية: انفراج أزمة تكدس شحنات القفازات الطبية بالموانئ

وأضاف ان مجلس النواب من المنتظر ان يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم، معربا عن امله في انهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة ان هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن انها في الأصل رسم يسدد علي خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للانفاق علي المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المستلزمات الطبية احتياجات المستشفي الخدمات الطبية الدواء المصرية الدواء المصري الرعاية الصحية الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الشراء الموحد الصناعات الطبية الغرفة التجارية بالقاهرة المراكز الطبية المستشفيات الجامعية المستشفيات والمراكز الطبية هيئة الشراء الموحد جودة الخدمات الطبية جودة الخدمات الطبية المقدمة تحديات اقتصادية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء يبحث أهم التحديات أمام صناعة المستلزمات الطبية

خطة حكومية لتوطين صناعة الأدوية.. 214 مليون دولار صادرات القطاع خلال 4 أشهر.. وانطلاق معرض متخصص لبحث توفير المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

مبلغ ضخم، اتحاد كرة اليد يحرم المنتخب من مكافآت الأولمبياد

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن تنظيم دخول الطلاب ببداية العام الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

التعليم تعلن توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي

علاج نهائي لمرض السكر على الأبواب، أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة ويكشف التطورات

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

المزيد

انفوجراف

اخترع نظاما بدائيا للاتصالات حير العالم.. أسباب فشل إسرائيل في القبض على يحيى السنوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية