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اقتصاد

محمد إسماعيل عبده: الدعم العيني شبهة وأثبت فشله في جميع دول العالم

محمد إسماعيل عبده
محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن أسباب فشل الدعم العيني في العديد من دول العالم، مما اضطر الحكومات إلى التحويل إلى الدعم النقدي خلال الفترة الأخيرة. 

 

وقال إسماعيل عبده في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الدعم العيني عندما يقدم للمواطنين يكون فيه الكثير من الشبهات، مما أكد ثبوت فشله بشكل كامل على مدار السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم، مما جعل الكثير من الحكومات تقوم باستبداله بالدعم النقدي.

 

وأكد، أنه يؤيد فكرة استخدام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، لكن بشرط أن تركز الحكومة على توفير قيمة مناسبة للدعم وفقا لأسعار السوق من السلع التموينية، حتى لا يحصل المواطن على سلع بأعلى من قيمة الدعم المقدمة من الحكومة.

 

وتابع: بمعنى أنه في حالة تقديم الدعم النقدي، يجب أن يتم تحديد قيمة السلع الموجودة في السوق ومنحها للمواطنين للشراء وفقا للأسعار المعروضة، حتى يحصل كل مواطن على حقه من الدعم، بعيدا عن تحديد سعر للدعم أقل بكثير من الأسواق المتداولة في الأسواق، مما يتسبب في ضياع حق المستفيدين من الدعم.

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وأكد ضرورة وجود مرونة في قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين، بحيث يتم زيادة قيمة الدعم في حالة ارتفاع أسعار السلع، وتخفيضه في حالة تراجع الأسعار، محذرا من قيام الحكومة بتحديد أسعار ثابتة للسلع على الدعم النقدي، لأنها سوف تتسبب في أزمة كبيرة بين المواطنين عند وجود فوارق في الأسعار من وقت لآخر وبهذا سوف ينتج عنه تعرضهم للظلم مع الوقت والزيادات المستمرة في الأسعار.

 

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