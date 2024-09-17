الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر الألومنيوم
سعر الألومنيوم

 أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الجاري داخل الأسواق.

 

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 

 بلغ سعر طن سلك الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، نحو 114 ألفا و150 جنيها، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الألومنيوم، فيتو

شركة مصر للألومنيوم

 وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

 

إنتاج الألومنيوم

 وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

الألومنيوم، فيتو 

 وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء أسعار الألومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم

مواد متعلقة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق

شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

كولر يدرس توظيف كهربا في مركز جديد

رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة"

بعد انتشاره سريعا بـ15 دولة، جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

وزير الأوقاف السابق عن فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه: دعوات باطلة فاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية