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محافظات

توفير 4 أتوبيسات مجانية لنقل الشباب للملتقى التوظيفي بدمنهور (صور)

توفير أتوبيسات بالمجان
توفير أتوبيسات بالمجان بدمنهور

 شهد مجمع مواقف دمنهور في البحيرة استعدادات للمشاركة في انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء لمدة يوم واحد بفندق دمنهور السياحي، والذي يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

وضع ملصق (ستيكر) على تلك الأتوبيسات توضح أنها خاصة بالملتقى وبالمجان

 وتم توفير ٤ أتوبيسات نقل داخلي مخصصة لنقل الشباب إلى الملتقى التوظيفي منهم أتوبيسين ذهابًا وإيابا كل نصف ساعة من مدخل المحافظة بشارع عبد السلام الشاذلى إلى فندق دمنهور السياحي، بالإضافة إلى أتوبيسين آخرين لنقل الشباب من موقف دمنهور إلى فندق دمنهور السياحى ذهابا وإيابا كل نصف ساعة، تتفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، كما تم وضع ملصق (ستيكر) على تلك الأتوبيسات توضح أنها خاصة بالملتقى وبالمجان للتيسير على أبناء المحافظة المتقدمين.

 

5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية

 وناشدت محافظة البحيرة جميع الشباب حضور الملتقى الذي ينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ويشارك فيه 25 شركة من مختلف القطاعات، ويتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، وعلى هامش الملتقى، تم تخصيص أماكن لعرض منتجات المرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب.

 

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دمنهور مواقف الملتقى فعاليات الملتقي التوظيفي فندق دمنهور السياحي

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