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أخبار مصر

جامعة حلوان تعزز جهودها لاستقطاب الطلاب الأردنيين

وفد جامعة حلوان
وفد جامعة حلوان

 زار وفد من جامعة حلوان السفارة الأردنية في القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون مع الملحقيات والسفارات بهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين، وفى إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.

 

جامعة حلوان 

وحظى الوفد الجامعي باستقبال حافل من قبل السفير أمجد العضايلة والدكتور عبد الله الحراحشة، الملحق الثقافي بالسفارة. وضم الوفد كلًا من الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بجامعة حلوان، والدكتور عادل المهدي والدكتورة مونيكا موريس، نواب المدير، بالإضافة إلى الأستاذ علي سلامة، المدير الإداري للإدارة.

 

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وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي، وناقشوا الفرص المتاحة لزيادة عدد الطلاب الأردنيين الدارسين في جامعة حلوان، كما تم تسليط الضوء على البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة والتسهيلات المقدمة للطلاب الوافدين.

وقد أكد الدكتور هيثم سويلم على أهمية هذه المبادرات في تحقيق رؤية الجامعة نحو الانفتاح العالمي، مشيرًا إلى أن "استقطاب الطلاب الأردنيين يمثل إضافة نوعية لمجتمعنا الأكاديمي، ويعزز من مكانة جامعة حلوان كصرح تعليمي رائد في المنطقة".

من جانبه، أشاد سعادة السفير العضايلة بالمستوى المتميز للتعليم في مصر عمومًا وجامعة حلوان خصوصًا، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون التعليمي والثقافي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتخذها جامعة حلوان لتعزيز وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، مما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

 

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الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفارة الأردنية الطلاب الوافدين جامعة حلوان

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