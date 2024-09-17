ضربة البداية.. مواجهات قوية في افتتاح دوري أبطال أوروبا.. نظام جديد يربك الحسابات.. وتحد صعب ينتظر صلاح ورفاقه

دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الثلاثاء ضربة البداية في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا، في ظل شكل جديد للمسابقة أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخرا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقًا بدلًا من 32 بعد انتهاء الدور التمهيدي.

وجاء قرار فيفا بأن تشارك الفرق في مجموعة واحدة بدلًا من النظام القديم لدور المجموعات تجنبا للملل الذي اشتكى منه بعض المشجعين في السنوات الماضية.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تتم إقامة البطولة بنظام الدوري الواحد للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا.

وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام نفس المنافس مرتين في هذا الدوري مثلما كان يحدث في الماضي.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب)، كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن.

مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى اليوم الثلاثاء وتستمر هذه الجولة حتى الخميس المقبل 19 سبتمبر.

وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالي

مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر

يونج بويز ضد أستون فيلا (7:45 مساءً).

يوفنتوس ضد آيندهوفن الهولندي (7:45 مساءً).

ريال مدريد ضد شتوتجارت (الساعة 10 مساءً).

بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب (الساعة 10 مساءً).

ميلان ضد ليفربول (الساعة 10 مساءً).

سبورتنج لشبونة ضد ليل (10 مساءً).

مباريات الأربعاء 18 سبتمبر

سبارتا براجا ضد سالزبورج (7:45 مساءً)

بولونيا ضد شاختار دونيتسك (7:45 مساءً).

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان (الساعة 10 مساءً).

سلتيك ضد سلوفان براتيسلافا (الساعة 10 مساءً).

باريس سان جيرمان ضد جيرونا (الساعة 10 مساءً)

مباريات الخميس 19 سبتمبر

فينورد ضد باير ليفركوزن (7:45 مساءً)

ريد ستار ضد بنفيكا (7:45 مساءً).

موناكو ضد برشلونة (10 مساءً).

أتالانتا ضد أرسنال (الساعة 10 مساءً).

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج (الساعة 10 مساءً).

ملعب بريست ضد شتورم جراتس (الساعة 10 مساءً).

تحدي صعب لمحمد صلاح ورفاقه

وينتظر ليفربول تحدي صعب في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من خلال المباريات القوية التي سيخوضها في الدور التمهيدي وهي كالتالي:

ريال مدريد

لايبزيج

ليفركوزن

ميلان

ليل

أيندهوفن

بولونيا

جيرونا