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أخبار مصر

إقبال كبير من ركاب مترو الأنفاق على منافذ شراء تذاكر السكك الحديدية

شبابيك حجز تذاكر
شبابيك حجز تذاكر السكك الحديدية بمحطات المترو

أبدى ركاب مترو الأنفاق رضاهم عن تشغيل شبابيك حجز تذاكر السكك الحديدية بمحطات المترو مؤكدين أنها توفر عليهم الجهد وتقلل الزحام بمحطات السكك الحديدية، لذلك أقبلوا عليها بشكل مكثف. 

وأعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو تدشين خدمة جديدة للركاب وذلك في إطار رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب. 

 

 محطتي كلية البنات وأرض المعارض

وجاء نص الإعلان عن الخدمة كما يلى: “ الآن متاح منفذ بيع تذاكر لقطارات السكة الحديد موجود في محطتي كلية البنات وأرض المعارض بالخط الأخضر الثالث.. اشتري تذكرتك في أي وقت من ٨:٣٠ إلى ٤:٣٠ كل يوم .. كل التذاكر موجودة لوجه بحري وقبلي”.

 تأتى الخدمة الجديدة للتيسير على الركاب على الخط وبالتنسيق مع الهيئة القومية للسكك الحديدية. 

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