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أخبار مصر

نائب رئيس جامعة القاهرة: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمحاربة الفساد

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة
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 تواصل جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، فعاليات معسكر قادة المستقبل، والذي يعقد تحت شعار "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية". 

 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 وألقى الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" استعرض فيها جهود الدولة في محاربة الفساد من خلال استراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات، كما تم تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تشمل تعزيز نظم المساءلة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.

 

الدور الحيوي للجامعات في نشر الوعي وبناء كوادر شبابية

وأكد الدكتور محمود السعيد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى بناء مجتمع قائم على النزاهة والشفافية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانة مصر على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى الدور الحيوي للجامعات في نشر الوعي وبناء كوادر شبابية قادرة على مكافحة الفساد باعتبار أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة كافة أطياف المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي يقدمها معسكر قادة المستقبل هذا العام تحت عنوان "بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية"، حيث بدأت فعاليات المعسكر من 24 أغسطس وتستمر حتى 18 سبتمبر، ويتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع كوكبة من قيادات الجامعة والمفكرين والأكاديميين والخبراء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

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