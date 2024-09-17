الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 80000 طن بضائع و883  شاحنة و130 سيارة

تداول البضائع بموانئ البحر الاحمر 

 و شملت حركة الواردات 70000 طن بضائع و452 شاحنة و127 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع 431 شاحنة و33 سيارة.


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة WADI ALMOLOUK وعلى متنها 63 الف طن قمح روماني  قادمة لصالح هيئة السلع التموينية وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها  ، كما استقبل العبارة امل بينما تغادر السفينة دليلة.


فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة MARIONA وعلى متنها 2100 رأس عجول حية  بوزن 500 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق، واستقبل السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 5000 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتي، بريدج، اور وايلة  . كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة  JAS CHEM WESER. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1355 راكبا بموانيها.

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