الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي لليبيا يزور الجامعة العربية، اعرف التفاصيل

السفير حسام زكى والمبعوث
السفير حسام زكى والمبعوث الأمريكى إلى ليبيا، فيتو

 استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.

وصرح الأمين العام المساعد عقب اللقاء بأن الحديث مع المسئول الأمريكي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية. 

 

موقف الجامعة العربية من ليبيا

 وأوضح زكي أنه جرى تبادل لوجهات النظر فيما يخص الوضع السائد فى ليبيا عمومًا، حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.

 وقدم السفير حسام زكي شرحًا متكاملا لجهود واتصالات الجامعة العربية مع الأطراف في الأشهر الأخيرة في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول إلى توحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب. 

 

محاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا

 وأكد الأمين العام المساعد  أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.

 

ومن جانبه، قدم المبعوث الأمريكي استعراضًا  للجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدًا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييم الجامعة فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك. 

 

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ليبيا الجامعة العربية وحدة الدولة الليبية

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