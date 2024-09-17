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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

انطلق مؤخرا مسلسل برغم القانون، ولقد نال العديد من التعليقات الإيجابية وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب أحداثه غير المتوقعة، ولكن بسبب أداء أبطاله وجمال الصورة التي يقدمها العمل.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون 

 ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة. 

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء. 
 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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برغم القانون قناة ONTV محمد محمود عبد العزيز مسلسل برغم القانون منصة Yango Play إيمان العاصي

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