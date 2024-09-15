حقق فريق الكرة الشاطئية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنجازا رياضيا تاريخيا بتتويجه بطلا لبطولة الجمهورية للشركات للكرة الشاطئية في النسخة ٥٧ والتي أقيمت في مدينة بورسعيد في الفترة من ٨ إلى ١٥ سبتمبر الجاري، والتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة ميناء القاهرة الجوي بنتيجة ٥-٢، والذي حصل على الميدالية الفضية.

فريق الكرة الشاطئية بالقابضة للمطارات يفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات

ومن ناحيته صرح المحاسب عبدربه الاشول رئيس لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن هذا الإنجاز يعد إنجازا رياضيا كبيرا لقطاع الطيران المدني المدني بشكل عام ولقطاع المطارات والملاحة الجوية المصرية بوجه خاص، بعد الأداء القوي والمشرف للفريق خلال مشواره للحصول على اللقب، بداية من التصفيات المؤهلة للبطولة ومرحلة المجموعات والأدوار النهائية والتي تغلب فيها الفريق على فرق كبرى الشركات.

وحضر المباراة النهائية اللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية ورئيس لجنة النشاط الرياضي بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومن أعضاء لجنة النشاط الرياضي بالشركة القابضة كل من: معتز حسنى وهاني محي وتامر عطية.

وضم الجهاز الفني والإداري لفريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للكرة الشاطئية المتوج بكأس البطولة كل من: محمد عثمان مشرفا على النشاط الرياضي ومحمد عبد اللطيف مدير فني وحسن علي مساعد ومحمود كربل إداري ومجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرة في البطولات المحلية والدولية وهم: مصطفي سمير - مصطفي علي - حسان محمد حسان - محمد عبد النبي - هيثم عاطف - محمود عبد الباسط - وائل فتحي - اسلام سيد - محمد منير - سيد إبراهيم.