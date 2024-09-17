هدد مطربي المهرجانات واتحسبن على من ظلموه، 10 تصريحات جريئة لنقيب الموسيقيين

مصطفي كامل، تفاعل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية مع تصريحات الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الاثنين، والذي أدلى من خلاله بتصريحات جريئة عن عدة موضوعات.

تصريحات مصطفى كامل

وبالسطور التالية، ترصد فيتو أجرأ 10 تصريحات لمصطفى كامل بالمؤتمر الصحفي أمس:

“اتربيت على مبادئ من أبرزها أن لا أرخص اسمي وأقدر قيمتي على نحو جيد”.

“حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيظلمني في غيبتي مع إن حياتي كلها شغل وبس”.

نقابة الموسيقين كانت مليئة بالفساد قبل أن أتولى منصب النقيب

“مش عايز أمشي غير لما أخلي النقابة قصر ودلوقتي النقابة بها 303 ملايين جنيه خلال سنتين وهزود المعاش 10%”.

إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي وصلت إلى أكثر من 32 مليون جنيه.

‎"أول ما توليت منصب النقيب قولت لو الساحل الشمالي مجبش 20 مليون جنيه ‎إيرادات هقدم استقالتي”.

عمرو دياب قدر أن يقفز قفزة بين أبناء جيله، واستطاع أن يحقق النجاح الكبير، بينما كان هناك أيضا أبناء من جيله تراجعوا وتكاسلوا.

"اللي هيتشطب من النقابة من مؤديين المهرجانات مش هيرجع تاني”.

أي قناة أو منظم حفلات سيتعامل مع فنان موقوف أو سفيه فى الفن.. نقابة الموسيقيين ستتخذ ضده كافة الإجراءات.

حمو بيكا لو استخف دمه تاني علشان يعمل شوية تريند هيقعد في البيت.