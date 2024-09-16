مصطفي كامل: مقاضاة من يتعامل مع فنان موقوف من النقابة

أكد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، أن ظاهرة المهرجانات كانت مسيطرة بشكل كبير علي الساحة الغنائية منذ عام 2018، ولكنه حاول عند توليه منصب النقيب العمل على تقليل هذه الظاهرة.

أنغام وظاهرة المهرجانات

وأضاف مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النقابة: “أنا كنت مبهور من ألبوم وحفلة أنغام الأخيرة في السعودية، وكنت عايز أكلمها أقولها إيه الجمال دا.. الحفلة تخليك تشوف فن مصر الجميل.. مش تقولي مهرجانات ومؤديين.. وإللي هيتشطب من النقابة من مؤدي المهرجانات مش هيرجع تاني”.

وقال: أي قناة أو منظم حفلات سيتعامل مع فنان موقوف أو سفيه فى الفن.. نقابة الموسيقيين ستقاضيه.