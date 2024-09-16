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أخبار مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن ملفات الاستثمارات السعودية العالقة في مصر

رئيس الوزراء ومحمد
رئيس الوزراء ومحمد بن سلمان، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تناول فرص جذب الاستثمارات وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والعمل على تذليل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي في مصر.

توجيه محمد بن سلمان لصندوق الاستثمارات السعودي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة رئيس الوزراء كلف صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتوجيه استثمارات الي مصر تبلغ 5 مليارات دولار.

 

اتفاقية حماية الاستثمارات

ولفت إلى أن اتفاقية الحماية مع المملكة في مصر تتضمن بعض التيسيرات والإجراءات المرتبطة بتشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وبعد الانتهاء من المفاوضات على المستوى الفني اتخاذ الإجراءات لتوقيعها ثم القيام بالإجراءات الدستورية في مصر والسعودية.

 

أبرز الاستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلة

وأشار: إلى أن أبرز الاستثمارات التي تحدث عنها الجانب السعودي خلال زيارة المملكة، التصنيع في مجال الأمن الغذائي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتعاون المشتركة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشييد العمراني وبناء المدن.

 

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حل مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر

وأوضح أنه  على مدى سنوات وعقود كان هناك بعض المشكلات والمعوقات التي واجهت بعض المستثمرين السعوديين في مصر، والدولة حرصت على مستوى رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل وحدة للعمل على حل تلك المشكلات وبالفعل كان لدينا 90 ملفا  تم حلها جميعا باستثناء 14 مشكلة جار العمل على حلها خلال الأسابيع المقبلة، ونغلق ملف المشكلات تماما ونبدأ صفحة جديدة من الاستثمارات السعودية في مصر.

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الحكومة الاستثمارات السعودية رئيس الوزراء محمد بن سلمان مصطفي مدبولي

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