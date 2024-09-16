الحكومة تكشف مفاجأة بشأن ملفات الاستثمارات السعودية العالقة في مصر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تناول فرص جذب الاستثمارات وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والعمل على تذليل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي في مصر.

توجيه محمد بن سلمان لصندوق الاستثمارات السعودي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة رئيس الوزراء كلف صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتوجيه استثمارات الي مصر تبلغ 5 مليارات دولار.

اتفاقية حماية الاستثمارات

ولفت إلى أن اتفاقية الحماية مع المملكة في مصر تتضمن بعض التيسيرات والإجراءات المرتبطة بتشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وبعد الانتهاء من المفاوضات على المستوى الفني اتخاذ الإجراءات لتوقيعها ثم القيام بالإجراءات الدستورية في مصر والسعودية.

أبرز الاستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلة

وأشار: إلى أن أبرز الاستثمارات التي تحدث عنها الجانب السعودي خلال زيارة المملكة، التصنيع في مجال الأمن الغذائي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتعاون المشتركة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشييد العمراني وبناء المدن.

حل مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر