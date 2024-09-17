تعرف على موقف يحيى عطية الله وأشرف داري من السوبر الإفريقي

أكد أمير هشام، أن المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر النادي الأهلي، خاض تدريبات استشفائية وهو جاهز لخوض مباراة الزمالك، في السوبر الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامج "+90" على قناة النهار: "أشرف داري مدافع الفريق يخوض برنامج تأهيلي بعد إصابته، وهناك تفاؤل من الجهاز الطبي، بلحاقه بمواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 من الشهر الجاري".



إصابة أشرف داري

وتعرض المغربي أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر الأخير.

وغاب المدافع الدولي المغربي عن رحلة الأهلي الأخيرة الي كينيا لمواجهة جورماهيا أمس في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.