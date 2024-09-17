مصطفى كامل يكشف سبب عدم تعاونه مع أنغام
أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه في فترة التسعينيات حقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه في هذه الفترة كان يريد أن يصنع النجاح.
مصطفى كامل وأنغام
وقال كامل: كنت مشغولا بصناعة النجاح مع هاني شاكر ومحمد فؤاد وعمرو دياب، والملحن رياض الهمشري، وفي هذه الفترة طلب مني التعاون مع أنغام، ويوم حفلها الأخير قلت لنفسي "معقولة يا مصطفى يا كامل اشتغلت مع كل النجوم دي، مفيش فنان في مصر إلا ويكون ليا نجاح معاه، معقول مشتغلتش مع أنغام وجتلي غيرة".
ومن ناحية أخرى، كان مصطفى كامل قد قال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر النقابة أمس: “أنا كنت مبهور من ألبوم وحفلة أنغام الأخيرة في السعودية، وكنت عايز أكلمها، وأقولها إيه الجمال دا".
وتابع: "الحفلة تخليك تشوف فن مصر الجميل، مش تقولي مهرجانات ومؤديين، وإللي هيتشطب من النقابة من مؤدي المهرجانات مش هيرجع تاني”.
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